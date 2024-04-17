Главу МОК назвали говорящей куклой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может говорить что угодно, передает РИА Новости.

«Нам не надо ни на кого оглядываться, пусть Бах говорит что угодно. Он просто говорящая кукла. Ведь до СВО Россия была для него лучшая страна. Это перевертыши», — сказал Тихонов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия назначена на 26 июля. Закроются Игры 11 августа.