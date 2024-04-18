Руководство МОК и WADA обвинили в бандитизме

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о давлении международных организаций на проведение в Росси Игр стран БРИКС. Его слова передает РИА Новости.

«Подтвержден тезис о бандитской составляющей руководства МОК, а теперь и WADA. И все, что они затеяли с так называемым допинговым кейсом России, было заказом и заранее срежиссировано. Вновь подтверждено: они — шайка, по-другому их назвать и нельзя, которая использует бандитские методы с целью запугать и застращать страны», — сказал Васильев.

Также Васильев призвал и дальше организовывать международные соревнования на территории России.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более 60 стран мира. Так в Министерстве спорта Венесуэлы рассказали о давлении со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.