Ефимова прокомментировала негатив в адрес желающих поехать на ОИ

Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» рассказала, что готова к негативу в случае возможного выступления на Играх в Париже, но не понимает такого отношения, так как участие в Олимпийских играх несет в себе миротворческую миссию.

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Ефимова не исключает своего участия в Играх‑2024 в Париже. Решение по нейтральному статусу она примет летом.

— Все говорят, что Ефимова свободнее других рассуждает об Олимпиаде, потому что ей нечего терять. Что скажешь? Есть что терять?

— Наверное, они имеют в виду, что я в своей карьере пережила уже многое. И если шквал ненависти пойдет, как это бывает, от медиа, людей, болельщиков, я сумею справиться. В плане негатива и переживания таких эмоций я уже натерпелась. Хотя остальным тоже что терять? Не понимаю.

— По поводу переживания негатива. Ведь ты эмоциональный человек, наверняка все это тоже непросто дается…

— Конечно. Я понимаю, что будет много негатива от людей и в своей стране, и от людей из других стран. Видела, что случилось со спортсменкой из Израиля. Этот гул трибун на соревнованиях… Я смотрела и мне было ее жаль. Сама такое переживала. Но тогда это касалось меня лично, а сейчас это происходит со всеми спортсменами из определенных стран. На них идет очень много негатива. Мне это непонятно. Это ведь спорт! И он должен быть отделен от политики. Но реальность такова, что спорт и политика в крепкой связке.

— Ты смотришь новости?

— Ну так… Едем‑не едем, какие условия — не больше.

— Но высказывание про команду бомжей оценила…

— «Команда бомжей, иноагенты»… Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами».

— В этом случае тебе ответят «сейчас ситуация другая».

— Тем более нужно ехать на Олимпиаду, она призвана объединять людей, — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.