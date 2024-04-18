Фетисов об отстранении России: «Полный беспредел!»

Фетисов об отстранении России: «Беспредел! Мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось»
Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
«Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право. Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось. С другой стороны, я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается все. Полный беспредел!» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
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Фетисов об отстранении России: «Беспредел! Мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось»
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