Федерация бокса России поучаствовала в поставке гуманитарной помощи в Оренбург

Федерация бокса России организовала поставку гуманитарной помощи в Оренбург, сообщает пресс‑служба организации.

— Команда Федерации бокса России прибыла в Оренбург, где в спортивной школе № 6 с уклоном на бокс расположился штаб приёма гуманитарной помощи. Наши чемпионы и сотрудники привезли всё самое необходимое — одеяла, полотенца, продукты питания, моющие средства и многое другое. В оренбургском центре бокса мы пообщались с горожанами и выяснили, в чём именно сейчас особенно нужна помощь. Собранные вещи и продукты были переданы пострадавшим семьям, а Ахмедхан Адилов и Фёдор Чудинов провели мастер‑класс для юных боксёров, — сказано в релизе.

По состоянию на 18 апреля уровень воды в реке Урал превышал опасную отметку. На прошлой неделе он был выше критической отметки. В результате паводка в Оренбуржье было подтоплено свыше 15 тысяч домов. С 4 апреля в регионе действует режим ЧС регионального уровня, с 7 апреля — федерального.