WADA не получило денежный взнос от России

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что организация не получила взнос от России за 2023 год, передает ТАСС.

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«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — заявили в WADA.

В марте 2024 года стало известно, что WADA не будет создавать специальную комиссию для проверки россиян перед Играми в Париже.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.