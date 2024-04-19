WADA не получило денежный взнос от России

Россия не выплатила обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году. Lenta.ru

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — заявили в WADA. Газета.Ru

Отмечается, что решение об осуществлении выплаты было принято в феврале 2024 года, о чем заявлял глава Минспорта России Олег Матыцин. News.ru

В конце 2023 года пресс-служба WADA сообщила, что организация поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс. ТАСС