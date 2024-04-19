Лайшев: я бы послал бы НОК Украины ко всем чертям

Экс-руководитель московского Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить 15 российских дзюдоистов от участия в чемпионате Европы в Хорватии. Газета.Ru

«Как говорил в свое время Николай Озеров: «Такой хоккей нам не нужен». Я бы сказал, что такое дзюдо нам не нужно, и послал бы их (украинцев) со своими требованиями ко всем чертям», — заявил он. RT на русском

«Во многих видах спорта идет такая кухня. Украина просто боится наших дзюдоистов, вот и запаниковала. Трусы!», — подчеркнул Лайшев. Sports.ru