Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры

Российским спортсменам больше не придется подписывать декларацию о нейтральности для участия в турнирах на территории Великобритании, передает The Times.

Об этом в письме главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху сообщил министра спорта Великобритании Стюарта Эндрю. Такое же письмо Эндрю направил главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Церемония открытия Олимпийских игр должна состояться в Париже 26 июля 2024 года. По сценарию церемония открытия пройдет на реке Сене. По ней более 160 лодок провезут делегации команд‑участниц.