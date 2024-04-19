Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы». Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Основные выдержки из закона:
— Игры будут проводиться за счёт средств федерального бюджета, бюджета субъектов, местного бюджета, целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору спортивного соревнования;
— исключается показ рекламы алкоголя в ходе Игр и запрещается его продажа;
— не будет проводиться реклама букмекерских контор;
— для иностранных граждан-участников соревнований будет введен упрощённый визовый режим;
— участники и организаторы турнира будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС (призовые, стоимость оплаты питания, проезда, проживания, спортивного оборудования, спортивной формы).
Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.