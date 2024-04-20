Валуев: президент МОК боится проведения Игр дружбы из-за денег

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах препятствует проведению Всемирных игр дружбы из-за нежелания потерять контроль над финансовыми потоками. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Бах ранее назвал Игры дружбы "риском для всей спортивной семьи".

"Это значит, что мы на правильном пути, - сказал Валуев. - Нас вынудили избрать этот путь и вернуться к практике Игр дружбы, которые раньше были Играми доброй воли. Получается, что мы на пороге опять каких-то масштабных бойкотов. Которых, правда, уже не будет, потому что мир не состоит из каких-то условных двух лагерей, как это было в 80-е годы, когда мы обменивались бойкотами с американцами". "Природа наступления этих сентенций и рефлексии Томаса Баха лежит в большей степени в политике, а политика - это производная экономики, - продолжил собеседник агентства. - С помощью политических санкций, откровенно двойных или даже тройных стандартов Томас Бах пытается влиять на две страны, Белоруссию и Россию, выдавливая всякое инакомыслие, самостоятельность и субъектность, которых нас всегда пытались лишить. Игры дружбы для него - неприятная альтернатива, которая может вырасти в будущем в потерю денег, которые аккумулирует Международный олимпийский комитет. Будучи надгосударственным образованием, аккумулируя невероятные средства, распределяя их так, как ему надо, по его собственному усмотрению, Томасу Баху не хотелось бы делиться столь значимым ресурсом и инструментом влияния".

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 19 марта МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России "политизированными".

В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.