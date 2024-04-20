Путин поручил Минспорту повысить доступности занятий спортом

Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан страны систематических занятий физической культурой и спортом. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минспорту России представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан Российской Федерации систематических занятий физической культурой и спортом", - говорится в поручении.

Ответственным назначен министр спорта РФ Олег Матыцин. Срок исполнения поручения - до 1 августа 2024 года.

Путин поставил задачу увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. 29 февраля Матыцин сообщил, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 53%.