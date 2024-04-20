В международном спорте в последние годы сложилась непростая ситуация, заметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Об этом пишет ТАСС.

Чемпион напомнил, что непростая ситуация наблюдается в спорте на протяжении многих лет. Он добавил, что «сейчас она просто стала другой в связи с СВО».

По его словам, в настоящее время теннисисты и хоккеисты, выступающие на западных площадках, побеждающие в непростых условиях, являются своего рода послами доброй воли.

Журналисты спросили легендарного хоккеиста о том, следует ли осуждать атлетов, которые планируют принять участие в Играх в Париже.

«Я думаю, что нет. Каждый [спортсмен] принимает решение сам», — отметил Фетисов.

Вместе с тем, подчеркнул Фетисов, «в целом выступление без флага и гимна — попирание прав и всего, что связано с уважением».

Как Россию исключили из спорта

Напомним, что МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх только в нейтральном статусе, без национальной символики.