Макрон с иноагентом обсудили олимпийское перемирие на Украине

В Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они обсудили возможность олимпийского перемирия, предложенного в марте французским президентом, говорится в Twitter (X) французского лидера.

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Франция всегда будет стоять на стороне защитников свободы, за свободную, плюралистическую и независимую информацию, — написал Макрон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что власти Украины используют попытки перемирий для перегруппировки своих войск в зоне СВО. По его словам, действия Киева осложняют реализацию инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению боевых действий в регионе на время Олимпийских игр — 2024.

Ранее сообщалось, что ситуация с попытками добиться олимпийского перемирия на время Игр в Париже является подтверждением неуверенной позиции Макрона По словам собеседника агентства, французский президент действительно намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Но глава РФ ответил, что «будет исходить из интересов России».