Ведущая «Матч ТВ» заявила, что большинство россиян тупые и необразованные

Ведущая спортивного телеканала «Матч ТВ» Олеся Серегина выложила в своих соцсетях видео, на котором она с нынешним мужем позавтракала со своим бывшим супругом и его девушкой. На завтраке присутствовали два сына Олеси от разных отцов.

«Боялся увидеть в комментариях, что люди будут считать это нормой. Фух, типичный куколд, рад, что все это понимают», — написал один из подписчиков. «Именно потому, что большинство людей тупые и необразованные, у нас в стране такие все нищие и несчастные. Подумайте об этом», — ответила Серегина.

В сентябре 2022 года Серегина пообещала прийти на стадион «РЖД Арена» в нижнем белье, если команда обыграет петербургский «Зенит».