WADA обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов

Международная организация Global Athlete обвинила Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в разных стандартах в допинг-делах российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Global Athlete обратила внимание на то, что 23 спортсмена не были временно отстранены от соревнований. Кроме того, WADA оспорило решение российской стороны о случайном попадании триметазидина в организм Валиевой, тогда как китайских пловцов было решено простить.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. WADA не стало наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

СМИ: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.