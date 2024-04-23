Коллекцию часов Шумахера продадут с молотка за миллионы долларов

Чемпион «Формулы-1» всегда был большим любителем часов. Известно, что коллекцию Михаэля Шумахера покажут публике в начале мая на выставке в Нью-Йорке, а уже 13 мая состоятся торги, организованные аукционным домом Christie в Женеве. Только по самым скромным оценкам экспертов за коллекцию часов гонщика удастся выручить около $ 5 млн (боле 450 млн рублей).

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Речь идёт о часах люксовых брендов Audemars Piguet, F.P. Journe и Rolex. Некоторые из экземпляров создавались специально по заказу Шумахера. Кроме того, в коллекции бывшего спортсмена представлены часы в виде Миньона из мультфильма «Гадкий я», созданные российским мастером Константином Чайкиным.

В конце прошлого года брат Михаэля Шумахера сообщил, что, к большому сожалению, гонщик больше не сможет вернуться к полноценной жизни. Напомним, в 2013 году спортсмен получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. С того момента Шумахер на публике не появлялся, а о его состоянии известно мало. На данный момент гонщик живёт и восстанавливается после комы на собственной вилле, расположенной у Женевского озера.

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