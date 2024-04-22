Сотрудники правоохранительных органов подали в суд на адвоката экс‑футболиста Бугаева

Екатерина Макличенко, адвокат обвиняемого по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, заявила «Матч ТВ», что сотрудники МВД подали на нее в суд после того, как она обвинила в фальсификации доказательств против ее подзащитного с целью получения взятки.

Краснодарский краевой суд 13 ноября оставил Бугаева под стражей по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По информации пресс‑службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, у 42‑летнего спортсмена во время задержания было обнаружено при себе 500 граммов N‑метилэфедрона. Экс‑футболист был арестован до 31 декабря 2023 года. Позже в Первомайский районный суд Краснодара поступило исковое заявление Бугаева о компенсации морального вреда.

— Исковое заявление Бугаева зарегистрировано, сейчас проводятся слушания по этому поводу. Однако мы пока не можем сказать о каком‑либо результате, поскольку его нет. Слушания продолжаются, а дело рассматривается.

Также на меня лично был подан иск сначала от оперативных сотрудников МВД, которые проводили задержание Алексея, а затем к ним присоединились главк МВД по Краснодарскому краю. Но на этот счет у меня есть свое мнение, которое я изложила в возражениях, где указала, что расцениваю это не иначе как давление.

Адвокат всегда придерживается позиции, которая есть у его доверителя. У меня не было иной позиции, кроме той, которую оглашал мне сам Бугаев. По этому поводу я всю позицию высказала. Этот иск необоснован и направлен только на то, чтобы как‑то ущемить права Алексея на защиту. Может, думают, что адвокат испугается и откажется от защиты сам. Но этого не случилось и не случится.

Сейчас мы вышли уже на судебную прямую. Заседание назначено на завтра. Мы будем сначала заявлять ходатайство, чтобы суд направил все запросы, в которых нам отказывал орган предварительного следствия. Надеюсь, будет справедливое разбирательство.

— Как было обосновано ответное заявление в вашу сторону?

— Обосновали тем, что наш иск направлен против чести, достоинства и деловой репутации. Якобы я своими высказываниями о том, что сотрудники полиции вымогали взятку у Алексея, нанесла вред репутации сотрудникам правоохранительной системы и оклеветала их. Хотя я как раз подчеркивала, что у меня нет никакой цели опорочить честных и порядочных сотрудников полиции, более того, им я бесконечно благодарна. Это разбирательство тоже пока продолжается. Так что посмотрим, чем кончится дело, — сказала Макличенко «Матч ТВ».

В отношении Бугаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее Макличенко заявила «Матч ТВ», что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства против экс‑футболиста с целью получения взятки.

Бугаев завершил профессиональную карьеру в 2010 году. За сборную России он провел семь матчей, был участником Евро‑2004. В составе «Локомотива» выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.