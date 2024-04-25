Жулин назвал WADA прогнившей организацией

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - прогнившая организация, которая позволила 23-м китайским пловцам после положительных проб на триметазидин принять участие в Олимпийских играх в Токио, а фигуристку Камилу Валиеву за этот же препарат лишила всего. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

"Они какой-то довод привели, что у них все было заражено триметазидином, видимо, суд счел это нормальным. А наши доводы их не убедили, какие-то дедушки были, значит, адвокаты у нас были безграмотные, скорее всего, - сказал Жулин. - Мне кажется, что ситуация с Валиевой - это показательная порка, просто убрали человека именно из России". "Я думаю, что это огромные двойные стандарты. Для меня эта ситуация была бы, конечно, как оправдание Валиевой, это было бы логично, - добавил собеседник агентства. - Одним разрешают, причем 23 людям, а одну девочку лишили всего, это ужасает. Вся эта WADA - прогнившая организация".

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована Валиева, Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил спортсменку на четыре года и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

При рассмотрении дела Валиевой в CAS Всемирное антидопинговое агентство настаивало на самом строгом наказании в виду того, что спортсменка, по версии WADA, приняла препарат преднамеренно. Суд согласился с доводами защиты спортсменки, что доказательств влияния триметазидина на повышение спортивных результатов не существует, но удовлетворил запрос WADA о наказании Валиевой из-за фактического нахождения вещества в списке запрещенных и отсутствия доказательств о непреднамеренности со стороны фигуристки.