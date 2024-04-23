USADA призвало пересмотреть деятельность WADA

Международному спортивному движению необходимо пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) из‑за ситуации с положительными тестами китайских пловцов и назначить независимого прокурора по этому делу, сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA).

В субботу в газете The New York Times был опубликован материал, в котором говорилось о том, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой‑2020 в Токио был обнаружен триметазидин. По данным источника, Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело собственное расследование, в результате которого сторона придерживалась версии, что вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно и в незначительных количествах. Совместное расследование организации и китайской полиции показало, что в отеле, где оставались китайские пловцы, следы вещества были обнаружены на кухне. Как именно вещество попало на кухню отеля, выяснить не удалось. Авторы обвинили WADA в игнорировании данных осведомителей, а также в непоследовательности при рассмотрении разных допинговых дел.

— Учитывая, что мы находимся в ожидании летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, спортсмены и общественность отчаянно нуждаются и заслуживают уверенности в глобальной антидопинговой системе. Первый немедленный шаг к устранению ущерба от этого сокрытия — назначение правительствами независимого прокурора для рассмотрения всех материалов по 23 положительным тестам и обеспечения правосудия по этим делам. Срок давности по этим делам еще не истек, и возможности для надлежащей правовой процедуры еще существуют. Усилия по достижению правосудия должны быть предприняты до начала Игр 2024 года в Париже, так как несправедливо, чтобы спортсмены, участвующие в этих Играх, могли соревноваться с теми, чьи тесты оказались положительными и чьи результаты до сих пор держались в секрете. Мы призываем совет директоров и учредителей WADA провести полный анализ произошедшего, чтобы установить, почему 23 положительных теста были сокрыты, а WADA позволило этому произойти без каких‑либо последствий, вопреки собственным правилам. Все спортсмены, спонсоры и болельщики олимпийского и паралимпийского движения заслуживают настоящего мирового «сторожевого пса», у которого есть зубы и решимость применять правила единообразно и справедливо. Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, — говорится в заявлении USADA.

Китайские пловцы на Олимпиаде‑2020 завоевали 6 медалей (3 золота, 2 серебра и 1 бронза), а также побили несколько мировых рекордов.