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Во Франции призвали принять меры перед ОИ-2024 из-за лихорадки денге

Глава генерального управления по здравоохранению Франции Грегори Эмери заявил, что с начала 2024 года на территории страны зафиксировано рекордное число случаев завоза лихорадки денге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во Франции призвали принять меры перед ОИ-2024 из-за лихорадки денге
© globallookpress.com

По его словам, на этом фоне органы здравоохранения страны призывают власти принять меры перед Олимпийскими играми, которые состоятся летом 2024 года в Париже.

«Рекордное число завезенных случаев лихорадки денге было зафиксировано на европейской части Франции с начала 2024 года. Органы здравоохранения предупредили во вторник о необходимости в два раза усилить бдительность, особенно из-за Олимпийских игр», — заявил он.

Эмери также добавил, что всего с 1 января 2024 года произошло 1 679 случаев заражения лихорадкой денге. При этом за аналогичный период 2023 года произошел всего 131 случай.

Лихорадка денге является тяжелым вирусным заболеванием, вызывающим повышение температуры, а также мышечные и головные боли. В тяжелых случаях заболевание может привести к внутренними кровоизлияниями, полиорганной недостаточности и летальному исходу.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили возможность вспышки вируса в России.

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