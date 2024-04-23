Во Франции призвали принять меры перед ОИ-2024 из-за лихорадки денге

Глава генерального управления по здравоохранению Франции Грегори Эмери заявил, что с начала 2024 года на территории страны зафиксировано рекордное число случаев завоза лихорадки денге. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на этом фоне органы здравоохранения страны призывают власти принять меры перед Олимпийскими играми, которые состоятся летом 2024 года в Париже.

«Рекордное число завезенных случаев лихорадки денге было зафиксировано на европейской части Франции с начала 2024 года. Органы здравоохранения предупредили во вторник о необходимости в два раза усилить бдительность, особенно из-за Олимпийских игр», — заявил он.

Эмери также добавил, что всего с 1 января 2024 года произошло 1 679 случаев заражения лихорадкой денге. При этом за аналогичный период 2023 года произошел всего 131 случай.

Лихорадка денге является тяжелым вирусным заболеванием, вызывающим повышение температуры, а также мышечные и головные боли. В тяжелых случаях заболевание может привести к внутренними кровоизлияниями, полиорганной недостаточности и летальному исходу.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили возможность вспышки вируса в России.