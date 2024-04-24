Виноторговец собрал более £13 тыс. для благотворительной организации, вслепую пробуя вина во время Лондонского марафона, передает Guardian.

Том Гилби решил пробежать знаменитый марафон, чтобы собрать £2 тыс. для хосписа Sobell House в Оксфорде, который заботился о его маме в последние дни ее жизни. Он рассказал об этом на своей странице на платформе для сбора пожертвований JustGiving.

21 апреля он вышел на дистанцию и стал останавливаться через каждую милю, чтобы продегустировать разные вина и угадать сорт винограда, страну происхождения и винтаж напитка. Первый глоток он сделал около 9:30, вскоре после начала забега, и преодолел всю дистанцию за 4 часа 41 минуту, выпив 25 бокалов.

«Это просто невероятно, и это здорово, потому что в этом и есть смысл. <...> Это мой первый опыт такого безумного забега, и я чувствую себя очень польщенным», — сказал он, узнав, что его видео набрало в TikTok более 3,2 млн просмотров и цель по сбору средств преодолена.

Гилби отметил, что ему удалось избежать опьянения, выпивая вино маленькими глотками или выплевывая его после дегустации. Известно, что после завершения забега он выпил бокал шампанского и заявил, что не решится повторить свой успех.

«На 100% нет, но если бы вы спросили меня, посоветовал ли бы я кому-нибудь еще сделать что-то подобное, я бы ответил: «На 100 % да», — подытожил мужчина.

Ранее британец пробежал 2100 км, чтобы собрать деньги для тайских сирот и детских домов.