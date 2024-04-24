Призер Игр назвал нейтральный статус унижением, которое не стоит медалей

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников заявил, что не видит смысла в поездке на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Газета.Ru

«Тут надо смотреть не со спортивной точки зрения, нужно отбросить все спортивные принципы, потому что, исходя из всех условий, которые нам предоставляют, это не просто спорт. Тут нельзя смотреть только с этой точки зрения, нужно с человеческой стороны. Получается так, что тебя ни во что не ставят. Смысл ехать туда, где тебя не ждут, тебе не рады и еще против, чтобы ты там был? Кто-то с этим согласится? Для меня это неприемлемо. Это унижение, и это унижение не стоит медалей», — сказал Колесников. Чемпионат.com

«Очень много кто разделился во мнениях, и все эти мнения имеют место быть. Но очень критично ко всему относиться нельзя. Получается, если со спортивной точки зрения смотреть и не ехать туда, это потеря всего для спортсмена, а с человеческой точки зрения это потеря всего как личности. Кто поедет, пусть, я не против и осуждать не буду», — отметил пловец. Sports.ru