Минспорт поддержит российских паралимпийцев, желающих выступить на ОИ

Министерство спорта РФ будет поддерживать отечественных атлетов, которые поедут на Паралимпийские игры в Париже, и будет гордиться ими. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил журналистам, что рассчитывает на участие 108 российских спортсменов в Паралимпиаде.

"Что касается Паралимпиады - конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх. Это очень важно, как и любое соревнование, тем более такое значимое, как Паралимпиада. Не знаю, сколько поедет спортсменов, но сколько бы их ни поехало, все равно они наши, россияне. Мы будем гордиться их победами и их участием", - сказал Матыцин.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (нейтральные паралимпийские атлеты), запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. Позднее Рожков сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме паралимпийцев.