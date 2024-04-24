Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной. Его слова приводит Sport 24.

«Наш спорт на обочине уже три года. Россия — неспортивная страна. Сейчас трудно проверить, сильно отстал российский спорт или нет. Мы отстали и отстаем», — заявил Губерниев.

По его словам, главные задачи сейчас две: как можно скорее вернуться на международные турниры и еще активнее развивать детско-юношеский спорт.

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Ранее Губерниев послал мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что российским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх 2024 года.