Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА рассказал об отношении к россиянам в Финляндии

Бывший нападающий московских ПФК ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал, как в Финляндии относятся к россиянам. По его словам, в местной прессе часто встречается негатив в адрес людей из России, но в личном общении проблем не возникает. Напомним, по окончании игровой карьеры Попович живёт в Финляндии, где успел попробовать себя в роли тренера. Он возглавлял местную команду «Ильвес» и молодёжку футбольного клуба «Хака».

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