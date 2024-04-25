Чемпионы ОИ Великая и Захаров стали послами Игр БРИКС в Казани

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая и олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров стали послами Игр БРИКС, которые пройдут в Казани.

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В четверг на выставке‑форуме «Россия» на ВДНХ проходит пленарная сессия «Возможности будущего: продолжительная и активная жизнь. Спорт».

— Для меня это большая часть. Я, как действующий спортсмен, вечной молодой. Игры БРИКС — это отличная возможность показать свой талант, мастерство. Давно у нас не было таких международных соревнований. Самое важное, что такой турнир пройдет в нашей стране, великой державе. Великолепно, что Игры пройдут именно в Казани. Мне кажется, Казань захватила спорт. Я с гордостью принимаю этот великий жест и становлюсь послом Игр, — передает слова Великой корреспондент «Матч ТВ».

Захаров заявил, что турнир станет новым витком в мировом спорте.

— Безумно приятно быть послом Игр БРИКС. Уверен, что эти соревнования станут новым витком в мировом спорте. Обязательно приходите на эти соревнования, чтобы поддержать наших спортсменов. В это время им это очень важно, — отметил Захаров.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.