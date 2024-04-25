Чернышенко назвал сумму финансирования спорта за три года

Дмитрий Чернышенко назвал сумму финансирования спортивной отрасли за три года.

«Мы системно развиваем инфраструктуру для всех возрастных групп и по всем видам спорта. На данный момент в России действует около 350 тысяч спортивных сооружений. Только в 2023 году было построено 72 спортивных объекта, в 2024 года построят еще 85.

Финансирование всей отрасли спорта за последние три года составило более 3 триллионов рублей. В будущем инфраструктура будет только расти», – сказал вице-премьер РФ.