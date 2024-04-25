Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове, которому ампутировали обе стопы и кисти рук.

"Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких", - написал он в Telegram-канале.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Спортсмену установили протезы, а в декабре 2023 года он впервые вышел на лед на коньках.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.