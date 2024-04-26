В России допустили ужесточение антидопингового законодательства в стране

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев допустил ужесточение антидопингового законодательства в России. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«На сегодняшний день можно честно сказать, что российское антидопинговое законодательство является одним из четко регламентированных. Спортсмены должны знать и понимать ответственность. И все очень четко прописано», — рассказал Свищев.

При этом депутат отметил, что «дельцы», которые пытаются создать и распространить запрещенные препараты и методики — допинг и склонить к их употреблению спортсменов, становятся более изощренными.

«Нам приходится регламентировать законодательство и изменять его. Поэтому с этой точки зрения законодательство может меняться, и мы вполне допускаем его ужесточение», — заключил он.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила об обиде из-за действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к стране. Она сообщила, что сотрудников задевают обидные для российской антидопинговой системы заявления главы WADA Витольда Баньки.