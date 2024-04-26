Дина Авернина заявила о желании иметь детей

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, что у нее стало больше времени на личную жизнь после завершения карьеры, передает Sport24.

«У меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек. Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — сказала Аверина.

Дина Аверина вместе со своей сестрой Ариной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.