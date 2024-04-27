Гимнастка Аверина заявила, что россиянам не нужно ехать на Олимпиаду

Гимнастка Арина Аверина категорично высказалась по поводу участия российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. Ее слова передает Sport24.

«Я вот не поехала, потому что мое мнение — не ехать при таких условиях. В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио было все еще более-менее: у нас хотя бы форма была в цветах российского флага, а сейчас нейтральные цвета. Мечта мечтой, но при таких условиях, конечно же, на Олимпиаду ехать не надо», — сказала Аверина.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Они не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.