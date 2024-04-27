Тарасова отреагировала на заявление Баха по поводу дела китайских пловцов

Тарасова отреагировала на заявление Томаса Баха по поводу дела китайских пловцов.

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Ранее глава Международного олимпийского комитета отметил, что доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA). «Нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны», – сказал Бах.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях перед Олимпиадой-2020 в Токио, но не были наказаны и выступили на Играх.

Бах рассказал, за что могут дисквалифицировать россиян на Олимпиаде

Этот же препарат был найден у Камилы Валиевой. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.