Бах заявил, что ситуация Палестины отличается от ситуации России и Украины

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что палестинские спортсмены получат приглашение на Олимпиаду, даже если не пройдут квалификацию. Его слова передает France 24.

«С первого дня конфликта в Газе МОК разными способами поддерживал спортсменов, позволяя им принять участие в квалификации и продолжить тренировки. Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная, нежели между Россией и Украиной. С первого дня мы выразили свой ужас. Мы всегда высказывались предельно ясно, как и в случае с Украиной», — сказал Бах.

Отмечается, что Игры в Париже могут посетить от 6 до 8 палестинских атлетов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.