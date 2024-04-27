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Глава МОК Бах: у Палестины иная ситуация, нежели у России и Украины

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что палестинские спортсмены получат приглашение на Олимпиаду, даже если не пройдут квалификацию. Его слова передает France 24.

Бах заявил, что ситуация Палестины отличается от ситуации России и Украины
© globallookpress.com
«С первого дня конфликта в Газе МОК разными способами поддерживал спортсменов, позволяя им принять участие в квалификации и продолжить тренировки.Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная, нежели между Россией и Украиной. С первого дня мы выразили свой ужас. Мы всегда высказывались предельно ясно, как и в случае с Украиной», — сказал Бах.

Отмечается, что Игры в Париже могут посетить от 6 до 8 палестинских атлетов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

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