Глава РФС назвал главное препятствие для возвращения пива на стадионы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главное препятствие, мешающее вернуть продажу пива на стадионах. Его слова приводит Sport24.

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По его словам, это позиция Минздрава.

«Как их можно убедить, если они уверены в том, что пиво вредит здоровью? Минздрав в это верит. Доказать им обратное?» — заявил Дюков.

При этом глава РФС подчеркнул, что в пиве вряд ли есть что-то полезное.

«Есть, конечно, разные точки зрения. Но мне кажется, будет очень сложно переубедить Минздрав, потому что они верят в то, что пиво — это не очень», — добавил Дюков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.