Самому юному российскому спортсмену, проверенному на допинг, было 11 лет

Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Камила Шафеева рассказала, что самому юному спортсмену, проверенному на допинг в 2024 году, было 11 лет.

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«Какой минимальный возраст спортсмена, у которого была отобрана допинг-проба? 11 лет. Неоднократно спрашивали, есть ли ли какой-то возрастной лимит, может быть, спортсмена можно тестировать с какого-то определенного возраста? Нет, есть просто понятие «несовершеннолетний спортсмен», – приводит слова Шафеевой «ТАСС».

В первом квартале 2024 года в России взяли 3 401 пробу (1647 – соревновательные, 1754 – внесоревновательные). Пробы проверяли семь лабораторий, аккредитованных WADA.

При этом гендиректор РУСАДА Вероника Логинова

отметила, что в 2023 году произошел рост допинговых дел, связанных с загрязнением биологических активных добавок. В РУСАДА рассчитывают на помощь правоохранительных органов.