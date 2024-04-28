ФСБР выставили счет в 100 тыс. швейцарских франков за проверку борцов

Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) по итогам 2023 года выставили счет в размере 100 тыс. швейцарских франков за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам. Об этом ТАСС сообщил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тыс. швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет, - сообщил Мамиашвили. - Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое - точный протокол допуска неизвестен никому. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета [Томас Бах] в недавней беседе с "африканским" деятелем, только плодит эту историю - стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта. Нам в этой ситуации необходимо сохранять адекватное понимание происходящего".

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В результате проверок нейтральный статус не могут получить олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, бронзовый призер Олимпиады-2016 Екатерина Букина, чемпион мира и Европы Никита Мельников, серебряный призер чемпионата мира Сергей Кутузов, двукратный чемпион России Сергей Степанов и еще ряд ведущих спортсменов страны.