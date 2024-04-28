В сборной России по керлингу допустили участие в Олимпиаде 2026 года

Сборная России по керлингу теоретически может выступить на Олимпиаде 2026 года в смешанных парах, но все будет зависеть от условий и статуса команды.

Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Василий Гудин.

"Вопрос участия в Олимпиаде обсуждаемый, все будет зависеть от условий, - сказал Гудин. - Точно знаю, что в классических дисциплинах у мужчин и женщин шансов почти нет. Теоретический шанс есть у сборной в смешанных парах, потому что у них чемпионат еще один будет, и мы на него сможем попасть, если нас допустят в течение полугода. Если все это случится, то вопрос обсуждения, в каком статусе выступать и как. Будем думать".

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.