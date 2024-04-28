Медведева сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду в разные годы

Ситуация с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже является более жесткой, чем ранее, а обстановка - более накаленной. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

"Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть - она сейчас, оказывается. Когда я выступала в 2018 году, мы были командой "Олимпийские атлеты из России", все всё понимали, но такого накаленного воздуха не было, как сейчас. Сейчас такая ситуация, что как команда существовать спортсмены не будут", - сказала Медведева. "Болеть или не болеть за тех, кто поедет, один вопрос. Смотреть - точно [буду]. Я буду наблюдать, спорт - это моя жизнь. Как я могу не смотреть", - добавила она.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и выдвинул к ним ужесточенные антидопинговые требования. В МОК отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.