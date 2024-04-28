Винер: все, что связано с Россией, стараются уничтожить

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер резко оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) убрать название пяти элементов, названных в честь спортсменок из России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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«Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это «нормально» для нынешнего времени», — заявила Винер.

Из правил нового олимпийского цикла убрали три элемента, которые названы в честь Зарины Гизикововой, а также вращение Дарьи Трубниковой и баланс Ольги Капрановой. Еще из списка убрали вращение азербайджанки Алии Гараевой. В списке остались элементы, которые назвали в честь Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой, Евгении Канаевой, Алины Кабаевой и Лалы Крамаренко.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Арина Аверина рассказала, что у нее стало больше времени на личную жизнь после завершения карьеры.