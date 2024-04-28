SHAMAN заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов в мире

«У российских фигуристов нет конкурентов в мире» — исполнитель SHAMAN
Автор и исполнитель SHAMAN в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов на мировой арене.
В воскресенье в Москве прошел финальный этап командных юношеских соревнований «Битва школ». SHAMAN выступил на мероприятии с тремя музыкальными композициями.
— Фигурное катание неразрывно связано с музыкой. Для меня фигурное катание и музыка — единое целое. И я очень рад, когда моё творчество становится частью этого вида спорта. Это большая честь для меня. Тем более, что у наших фигуристов нет конкурентов нигде в мире.— Что можете посоветовать детям, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами?— До конца делать свое дело и с полной отдачей. Нужно быть фанатом своего дела, что бы ни случилось. Каждый человек должен внутри себя, выбирая занятие, ответить на вопрос, готов ли идти до конца в этом направлении. И если он готов, то никогда не надо сворачивать.— Расскажите о своих пересечениях с фигуристами в жизни.— Не так давно, пару лет назад я участвовал в ледовом шоу Евгения Плющенко. Мне посчастливилось исполнить там несколько своих песен, а наши великолепные фигуристы катали под них номера. Это было очень приятно. И очень красиво, — сказал SHAMAN «Матч ТВ».