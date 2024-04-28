SHAMAN заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов в мире

Автор и исполнитель SHAMAN в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов на мировой арене.

В воскресенье в Москве прошел финальный этап командных юношеских соревнований «Битва школ». SHAMAN выступил на мероприятии с тремя музыкальными композициями.