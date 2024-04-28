Губерниев поведал о созданной им музыкальной группе

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что собрал музыкальную группу и выступает с ней в разных городах в качестве вокалиста. Сейчас группа называется Guber Band, но раньше у нее было другое наименование.

Началось все с посиделок в тюменском баре «Авиатор» в 2015–2016 годах. Девочка Наташа Сафи пела под гитару. Я попросил разрешения спеть с ней. Затем мы подготовили несколько песен. Потом к нам присоединился ансамбль, ну и понеслось. Впоследствии она переехала в Москву, приехал гитарист Леонид Поздняков, и мы собрали группу. В Тюмени мы назывались гордо — «Тюменский кунилингус», сейчас называемся зычно Guber Band. У нас много разных концертов, мы много где выступаем, — рассказал Губерниев.

Он добавил, что они — как «Бременские музыканты», радуют разные города: Тюмень, Ижевск, Уфу, Казань и другие.

Здесь сложно выделить что-то одно. У нас концерты проходят в формате творческих встреч, как квартирники на 150–300 человек. Задачи нет собирать стадионы. Над этим нужно серьезно работать, а у меня нет времени, — сказал Губерниев.

Также в интервью NEWS.ru Губерниев объяснил, почему назвал Россию неспортивной страной. И оценил слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские спортсмены на предстоящей Олимпиаде в Париже будут «командой бомжей».