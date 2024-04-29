Валуев об аресте Депардье: «дамочки стригут евро с пенсионеров»

Депутат Госдумы Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу, раскритиковал власти Франции за арест легендарного актера Жерара Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Sport24.

По мнению парламентария, дело 75-летнего Депардье — полная чушь. Он добавил, что артисту ничего не угрожает.

«Ему ничего не угрожает, просто французские дамочки стригут евро с пенсионеров», — подчеркнул Валуев.

Депутат заметил, что России не следует помогать Депардье, нанимать ему адвокатов. Он уточнил, что актер является миллионером, следовательно, может позаботиться о себе сам.

Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах

Ранее сообщалось, что французские правоохранители в понедельник, 29 апреля, задержали Депардье и доставили в полицейский участок.