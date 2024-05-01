Валиева похвасталась гигантским букетом цветов

Российская фигуристка Камила Валиева в своих социальных сетях опубликовала кадры празднования собственного дня рождения.

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Фигуристка отпраздновала совершеннолетие в большой компании друзей и близких 26 апреля. Спортсменка выложила фото с большим букетом роз, розовым тортом, а также показала многочисленные подарки от болельщиков и поклонников.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее сообщалось, что фигуристка Елена Радионова и футболист ЦСКА Константин Кучаев рассказали о том, что ждут ребенка.