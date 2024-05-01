Франция увеличит пограничную охрану в аэропортах Парижа перед ОИ-2024

Власти Франции решили увеличить количество пограничников в аэропортах на 1900 человек, а также будут усилены меры по борьбе с подпольными таксистами, которые забирают пассажиров прямо в аэропорту без предварительного заказа через приложение. Это подтвердила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

«За последние недели у нас произошло 85% арестов и дополнительных проверок. Впечатления в аэропорту станут первым и последним воспоминанием, которое заберут спортсмены, средства массовой информации со всего мира и многочисленные посетители», — приводит слова Удеа-Кастера Inside The Games.

Также в планах во время церемонии Олимпийских игр — 2024 закрыть воздушное пространство над Парижем на шесть часов.

На протяжении всех игр будут задействованы 18 000 французских военнослужащих, из которых 3000 будут специально выделены для воздушного наблюдения. И это помимо примерно 35 000 полицейских и жандармов.