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Скончался вице-президент Федерации спортивной борьбы России

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Ризван Бочкаев скончался 1 мая, о чём сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

Умер вице-президент Федерации спортивной борьбы России
© Федерация спортивной борьбы России
«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия. Надёжный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта. Самые искренние слова соболезнования родным и близким», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Бочкаеву шёл 59-й год. Он также был президентом всемирного комитета грэпплинга Объединённого мира борьбы (UWW) заслуженным тренером России. О конкретных причинах смерти вице-президента не сообщается.

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