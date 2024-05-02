НОК попросил украинцев на Олимпиаде следить за россиянами

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство молодежи и спорта страны разработали рекомендации для тех украинских атлетов, которые поедут на парижскую Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте НОК Украины. Газета.Ru

«С целью уберечь украинских атлетов от провокативных ситуаций и содействовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже и были разработаны утвержденные рекомендации по контакту с индивидуальными нейтральными спортсменами из Российской Федерации и республики Беларусь в рамках Игр ХХХIII Олимпиады», — говорится в сообщении. Чемпионат.com

В рекомендациях отмечается, что украинцам стоит воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Белоруссии, не участвовать в совместных дискуссиях, фотосессиях и пресс-конференциях, находиться на максимально возможном расстоянии во время церемоний награждения, докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса, предоставленного Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортсменам, которые находятся на контракте с ВСУ, рекомендовано придерживаться правилам, предусмотренными ведомством. ТАСС