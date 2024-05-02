В Италии включили гимн России после победы российского велогонщика

В честь победы российского велогонщика Виктора Бугаенко организаторы гонки в Италии включили национальный гимн РФ.

Это произошло после завершения однодневной велогонки для участников не старше 23 лет "Виченца - Бионде" в Италии. Победу в ней одержал российский спортсмен Виктор Бугаенко.

По сообщению министерства молодежи и спорта Украины, во время награждения организаторы включили гимн России, при том, что Международный союз велосипедистов допустил россиян и белорусов в нейтральном статусе по рекомендации Международного олимпийского комитета.

Это вызвало бурную реакцию украинской стороны, которая поспешила отправить письма в адрес МОК и УСИ c требованием "принять все необходимые меры для того, чтобы подобное не повторилось".

В четверг НОК Украины призвал спортсменов писать доносы на россиян, которые будут в нейтральном статусе выступать на Олимпиаде в Париже, если они будут нарушать условия получения этого статуса.