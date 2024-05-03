В МОК объяснили запрет на участие россиян в параде на церемонии открытия ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил запрет на участие россиян в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Lenta.ru

«Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России, которая посредством референдума присоединила Крым, поэтому мы должны были приостановить его членство. Но мы не можем наказывать спортсменов, поэтому мы разрешаем им соревноваться индивидуально, а не в составе делегации. Вот почему они не могут принять участие в параде делегаций», — заявил Бах. RT на русском

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Газета.Ru