Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене

Глава МОК Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена в Париже перед началом летних Игр. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Накануне экологи из Surfrider Foundation предупредили о значительной концентрации болезнетворных бактерий в реке, в которой должен пройти ряд соревнований по плаванию на Играх.

«Я пока не получил приглашения искупаться в Сене, но как только оно поступит, буду рад это сделать. Надеюсь, не будет слишком холодно», — уточнил Бах.

Ранее исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, мэр Парижа Анн Идальго и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали искупаться в Сене с тем, чтобы показать возможность проведения соревнований по ряду дисциплин.

Напомним, что купание в Сене было запрещено указом префекта в 1923 году, 101 год назад. Решение было обусловлено постепенно ухудшившимся качеством воды в водной артерии.